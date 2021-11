Juventus-Fiorentina (calcio d'inizio alle ore 18 in diretta tv su Dazn) è una gara valevole per la dodicesima giornata di campionato in Serie A. I viola si presentano allo Stadium da settimi in classifica con tre punti di vantaggio sui bianconeri. Che devono fare a meno degli infortunati De Sciglio e Kean. Allegri si affida a Dybala in attacco, con gli ex di turno Chiesa e Bernardeschi sulle fasce. Morata e Bonucci partono favoriti sugli altri ex Cuadrado e Chiellini.



Dall'altra parte tutti i riflettori sono puntati su Vlahovic, il primo obiettivo della Juve sul mercato. Senza gli indisponibili Dragowski, Pulgar, Kokorin e Nico Gonzalez, Italiano è alle prese con tre ballottaggi: Odriozola, Castrovilli e Callejon sono in vantaggio su Venuti, Duncan e Sottil.



PROBABILI FORMAZIONI



JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli, Bernardeschi; Morata, Dybala. (A disp. Perin, Pinsoglio, Chiellini, Rugani, Pellegrini, Arthur, Ramsey, Bentancur, Rabiot, Cuadrado, Kulusevski, Kaio Jorge). All. Allegri.



FIORENTINA (4-3-3): Terraciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Bonaventura; Callejon, Vlahovic, Saponara. (A disp. Rosati, Cerofolini, Igor, Nastasic, Venuti, Terzic, Amrabat, Benassi, Duncan, Maleh, Sottil, Egharevba). All. Italiano.



Arbitro: Sozza, assistenti Alassio e Mondin, Massimi quarto uomo, Di Paolo e Baccini al Var.