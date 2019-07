L'operazione per Matthijs de Ligt ancora non si accende anche se continua a permanere grande fiducia da parte della Juventus. E allora il club bianconero è tornato a concentrarsi sull'altro grande obiettivo di mercato di questa estate: Federico Chiesa. Il direttore sportivo Fabio Paratici non ha mai mollato la presa per il talento classe 1997 della Fiorentina e nonostante le parole di Commisso sta portando avanti i contatti con la dirigenza viola.



INCONTRO - Nella giornata di ieri, secondo quanto riportato da Sky Sport Paratici ha incontrato a Milano l'attivissimo direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradé e il braccio destro di Commisso, Joe Barone. Un summit esplorativo e conoscitivo utile a presentare la nuova proprietà al dirigente bianconero e viceversa, ma utile anche per ribadire ai viola la volontà della Juventus di acquistare Chiesa.



SERVE COMMISSO - Non si è parlato di cifre, ma di possibilità con la Fiorentina che ha ribadito come, prima di discutere del futuro del giocatore, Chiesa e il patron Commisso si dovranno incontrare di persona. E' questo il passaggio fondamentale che potrebbe dare la svolta definitiva all'estate dell'esterno italiano che, almeno per ora, si gode le vacanze rimandando ogni discorso sul proprio futuro.