Giornata frenetica e ricca di incontri per la Juventus, che mentre alla Continassa ha accolto Cristiano Ronaldo per il primo allenamento in bianconero, sul fronte mercato si è mossa su tante operazioni: in primis, quella col Milan che coinvolge Leonardo Bonucci, Gonzalo Higuain e Mattia Caldara. Ma anche quella con la Fiorentina per Marko Pjaca.



NUOVA OFFERTA - Dopo aver visto a Torino Nicolas, fratello-agente del Pipita, Fabio Paratici si è infatti spostato a Milano dove, appena arrivato, si è recato nell'hotel che ospita Pantaleo Corvino. Un'occasione utile per fare il punto della situazione col direttore dell'area tecnica della Fiorentina riguardo al futuro dell'esterno croato. I viola lo vogliono in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro, mentre i bianconeri chiedono una cessione a titolo definitivo.



CARTA STURARO - Ancora nessun accordo tra le parti, ma nelle ultime ore è nata un'ipotesi che avvicinerebbe questo affare alla conclusione: l'inserimento nella trattativa di Stefano Sturaro. Se la Fiorentina acquisisse a titolo definitivo l'ex Genoa, la Juve accetterebbe di cedere Pjaca alle condizioni dei viola. Nuovi contatti, alla ricerca della soluzione definitiva: ancora lavori in corso per Pjaca.