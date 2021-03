“Ventidue punti in ventisei partite, due più del Torino terzultimo, ma con due gare in meno. La stagione del Cagliari è in linea di galleggiamento per non sprofondare nella zona che costerebbe la Serie B il prossimo anno. Da febbraio Leonardo Semplici ha preso il posto di Eusebio Di Francesco sulla panchina isolana, per migliorare una situazione che al momento parla di cinque vittorie e quattordici sconfitte, 29 gol fatti e 43 subiti.- Tre partite di fila senza perdere per il Cagliari (2V, 1N): i sardi non riescono a collezionare almeno quattro gare consecutive di campionato senza sconfitta da dicembre 2019 (13 in quel caso).Leonardo Semplici potrebbe diventare solo il terzo allenatore del Cagliari a rimanere imbattuto in tutte le sue prime quattro gare alla guida dei sardi in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Ivo Pulga nel 2012 e Pierpaolo Bisoli nel 2010.A partire dall’arrivo di Leonardo Semplici alla guida del Cagliari, la formazione sarda è prima in percentuale per tiri nello specchio (72%) in Serie A.Il Cagliari ha subito tutti gli ultimi sei gol in Serie A nel secondo tempo, cinque dei quali nell’ultimo quarto d’ora: solo il Torino (14) ha incassato più reti dei sardi (13) tra il 76’ e il fischio finale in questo campionato.- João Pedro ha realizzato almeno 13 gol dopo le prime 26 giornate di Serie A per la seconda stagione di fila (16 nella scorsa); il precedente giocatore brasiliano a segnare almeno 13 reti a questo punto di un singolo massimo campionato italiano è stato Adriano nel 2004/05 (14).Giovanni Simeone ha segnato tre reti contro la Juventus in Serie A, inclusa la sua prima marcatura multipla nel torneo: doppietta nel novembre 2016 con la maglia del Genoa.Dopo aver realizzato cinque gol nelle sue prime sei gare di questo campionato, Giovanni Simeone non ha più trovato la rete nelle successive 18 partite in Serie A - sua striscia senza gol più lunga nella competizione.La prossima sarà però la rete numero 50 per Giovanni Simeone in Serie A - dovesse segnare arriverebbe a questo traguardo all'età di 25 anni e 253 giorni - gli unici argentini a riuscirci da più giovani in Serie A sono stati Icardi, Dybala e Crespo.Razvan Marin é uno dei due giocatori, insieme a Josip Ilicic, ad aver creato piú occasioni per i compagni in Serie A da inizio 2021 (entrambi 30).Radja Nainggolan ha segnato due gol contro la Juventus in Serie A, uno con la Roma e uno con l’Inter - solo contro il Bologna il centrocampista belga ha trovato la rete con tre maglie diverse nel torneo".