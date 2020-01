Cos’è? Una specie di sindrome psicologica necessaria a molti tifosi avversari per giustificare le sconfitte della propria squadra. Se, quest’ ultima, perde contro la Juve la colpa è dei, dell’arbitro corrotto, del sistema marcio, dell’infamia che governa il pianeta. Insomma, una chiave per capire non solo come va il calcio, ma addirittura il mondo. Per altri (alcuni opinionisti, presidenti, dirigenti…) un modo di salvare la pagnotta:. Lettori e tifosi delusi cui vendere le proprie opinioni o giustificazioni e non dover rendere conto dei propri errori, dato che “quelli là devono vincere sempre”.