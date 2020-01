Tegola in casa Juventus. Ieri sera, durante la partita di Coppa Italia vinta dai bianconeri per 3-1 contro la Roma, Danilo è stato costretto ad abbandonare il campo prematuramente per un infortunio muscolare. Stamattina il terzino brasiliano si è sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Tra 10 giorni circa verranno ripetuti gli esami per definire con precisione i tempi di recupero.



MALEDIZIONE DIFESA - Nuovo stop in difesa, dunque, per Maurizio Sarri, che in questa stagione ha già dovuto registrare gli stop di Chiellini, Demiral, De Sciglio e Alex Sandro. Il brasiliano si è rivisto in campo proprio ieri, mentre gli altri tre sono ancora ai box.