Non si può parlare di vero e proprio esordio stagionale, seppur in amichevole, ma le indicazioni giunte dall'allenamento congiunto svolto alla Continassa contro il Pinerolo (formazione neopromossa in Serie D) portano buone indicazioni alla Juventus di Massimiliano Allegri. La seduta mattutina, conclusa con una partitella, ha infatti visto il primo gol in bianconero di Angel Di Maria, sin qui il grande colpo di mercato dell'estate alla pari del ritorno di Paul Pogba.



KEAN IN GRANDE SPOLVERO - Nel 9-0 con cui si è concluso il test, hanno spiccato su tutti Moise Kean - uno dei giocatori presentatisi più in forma sin dal primo giorno di ritiro - con una tripletta e Zakaria con due reti. Hanno completato il tabellino il giovane argentino Soulé con altre due reti e il sigillo di Rabiot. Una buona sgambata in vista della settimana che condurrà alla partenza per gli Stati Uniti e la prima partita "vera" contro i messicani del Guadalajara.