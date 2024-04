Milan in Champions League, è UFFICIALE. Cosa manca a Juventus, Roma, Bologna, Roma e Lazio

Inter 89 Milan 70 Juventus 65 Bologna 63 Roma 59 Atalanta 57 Lazio 55 Napoli 50 Fiorentina 47

, la prima con il nuovo format.di disputare la prossima edizione della massima competizione continentale per club.(1-2 all’andata, 3-1 al ritorno). Attualmente, i rossoneri hanno 11 punti di vantaggio sui giallorossi (quinti in classifica) e 13 sull’Atalanta – che ha sconfitto l’Empoli -. Tuttavia,Il riferimento limite è l’Atalanta sesta, a quota 57 punti.(dato il recupero contro la Fiorentina CLICCA QUI PER SCOPRIRE QUANDO SI PUO’ RECUPERARE . Gli orobici, tuttavia, dovranno sfidare nello scontro diretto la Roma, che si trova a 59 e con quattro vittorie può raggiungere quota 71 punti. Ma, in virtù dello scontro diretto, le due situazioni non possono concretizzarsi entrambe contemporaneamente.

(i ragazzi di Thiago Motta hanno gli scontri diretti a favore con tutte e due con quattro vittorie su quattro e si sono già assicurati un posto almeno in Europa). Per qualificarsi, allo stato attuale dei fatti, la Roma deve totalizzare almeno 10 punti battendo però l’Atalanta. I bergamaschi, invece, nelle ultime cinque partite hanno bisogno di 13 punti: quattro vittorie e un almeno pareggio con la Roma.

Attenzione, in ogni caso, alla situazione della Lazio, che si trova a -4, attualmente, dai giallorossi: chiaro come i biancocelesti debbano sperare in un passo falso di Roma e Atalanta per qualificarsi. Diverso il discorso per Napoli e Fiorentina, quasi matematicamente escluse da questa lotta serrata.Ricordiamo cheL’ufficialità è arrivata al termine dei quarti di finale di Europa League e Conference League: nel 2024/2025 il Bel Paese dunque è certo aritmeticamente di chiudere tra le prime due Nazioni del ranking Uefa e quindi ottiene un posto ‘jolly’ nella prossima Super Champions League. Questo significa che il quinto posto nella classifica di Serie A darà accesso diretto alla competizione europea più importante per club.