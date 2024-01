Juve fra Ederson e Samardzic: i costi, Gasp e la strategia di Giuntoli e Allegri

Gianluca Minchiotti

A caccia di occasioni di mercato, a basso o bassissimo costo per gennaio, ma potendo programmare di spendere qualcosa in estate, grazie al ritorno in Champions League sempre più probabile. E' così che la Juventus sta affrontando il mercato invernale, con un occhio già alla sessione estiva. Ieri, a margine della vittoria in Coppa Italia contro il Frosinone, Cristiano Giuntoli e Massimiliano Allegri hanno esposto il manifesto juventino per questa campagna acquisti. Il dirigente ha recitato questo mantra: "Siamo contenti della rosa che abbiamo, non abbiamo esigenze particolari. Valutiamo eventuali occasioni, ma fino ad ora non ci sono state". L'allenatore ha aggiunto: "Sono contento di questo gruppo e dobbiamo continuare così. La società sa benissimo cosa fare e cosa no, toccare le cose che vanno bene può creare problemi".



SAMARDZIC - In questo contesto, la Juve ha deciso di muoversi soprattutto su Lazar Samardzic, provando a inserirsi fra Udinese e Napoli, con l'obiettivo di bloccare il centrocampista tedesco naturalizzato serbo, classe 2002, valutato 25 milioni, per poi portarlo a Torino in estate. Impresa non facile, sia per il colorito mondo che circonda il calciatore che, soprattutto, per la concorrenza del club campione d'Italia, che offre di più e subito (aggiungendo in queste ore anche un'offerta per Perez, che porterebbe a 40 milioni il bottino complessivo per l'Udinese).



EDERSON - L'altra idea che è spuntata nelle ultime ore è quella relativa a Ederson, centrocampista classe 1999 dell'Atalanta. Il giocatore piace ad Allegri, ma piace anche, e moltissimo, all'allenatore degli orobici, Gian Piero Gasperini, che lo considera incedibile. Un ostacolo non da poco per la Juve, insieme al prezzo: 35 milioni di euro che l'Atalanta chiede tutti e subito. Vero interesse quello della Juve? Depistaggio per andare a fari spenti su altri nomi? Alternativa a Samardzic? Nei prossimi giorni vedremo cosa nascondevano i sorrisi sornioni di Giuntoli e Allegri, dietro alle parole di facciata.