E' stato a lungo molto vicino al Genoa ma adesso il futuro di Gianluca Frabotta sembra destinato a colorarsi di nerazzurro. L'accordo tra l'Atalanta e la Juventus per il trasferimento in prestito del giovane esterno romano è infatti ormai ad un passo e l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare già nelle prossime ore.



A testimoniare come l'obiettivo per il Genoa sia ormai sfumato contribuisce anche l'arrivo in rossoblù di Stefano Sabelli, conterraneo e pari ruolo del laterale bianconero. Nella serata di ieri, infatti, il Grifone ha comunicato l'ingaggio del 28enne svincolatosi dal Brescia, dando di fatto il contestuale addio all'ipotesi che anche Frabotta possa trasferirsi in Liguria.