Francesco Facchinetti, musicista e noto tifoso dell'Inter, parla a Tiki Taka su Italia 1 di Juan Cuadrado, centrocampista della Juve: "​Cuadrado è un grande giocatore ma gli possiamo dare 27 giornate di squalifica? Se fosse nell'Nba, Cuadrado prenderebbe 27 giornate di squalifica. E' un giocatore insopportabile, è bravissimo ma è un giocatore che andrebbe preso a calci. Cuadrado non è un cascatore, è la Cagnotto. E si arrabbia pure quando non gli danno rigore. Insopportabile. E non è vero che gli altri attaccanti fanno tutti così".