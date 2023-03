serata tranquilla per lui.: sempre il migliore o quasi, per intensità e atteggiamento, anche per efficacia. Però era saltato a vuoto sul gol annullato a Holer.dirottato sul centrodestra gioca anche con maggiore serenità.recuperato in extremis, era meglio non rischiare (dal 22': con esperienza si rimette al centro della difesa, non va mai in affanno)punta l'uomo e cerca di rendersi pericoloso, i risultati però non sono entusiasmanti.non entra nel vivo dell'azione, a tratti sembra quasi invisibile ai compagni nonostante il movimento (dal 46'entra e porta quello che Miretti non era riuscito a dare nel primo tempo).cuore bianconero, lotta su ogni pallone indipendentemente dalle rotazioni più o meno momentanee imposte da Allegri.la prima vera occasione è sua, dà fisicità ma non riesce a lasciare il segno.un tempo intero col freno a mano tirato, ci si poteva aspettare di più. E infatti arriva: il cross per Di Maria è prelibato (dal 78': occhi puntati sul suo riscatto; corre tanto, crea poco).prova a caricarsi la squadra sulle spalle, a volte sembra però predicare nel deserto. Il gol è fuori dal suo vastissimo repertorio: di testa, una gemma.il suo momento è tutto in un paio di fotogrammi, quando scivola da solo a metà campo, quando sciupa un contropiede in solitaria (dal 67': opzione centravanti, poi in tandem con Kean. Chiede il cambio, ma Allegri non ha più slot. Dopo una corsa in contropiede, si ferma evocando spiacevoli ricordi con le mani tra i capelli. Poi riparte, in qualche modo).All.: tanta sostanza e Di Maria, la Juve porta a casa una vittoria importante. Chance per Miretti comprensibile, ma Vlahovic va ritrovato.stilisticamente si è visto di meglio, però se la cava sempre.ci mette il fisico, ci mette corsa.si prende Vlahovic e non lo molla mai.dalla sua parte il Friburgo qualcosa lo concede (dal 68': entra nel momento in cui la Juve crolla, almeno un po').si annulla con Kostic.patisce la morsa Rabiot-Locatelli (dal 59',: dà poco in più rispetto al compagno).prezioso nella doppia fase.: non tiene Cuadrado sul primo passo.è lui a cercare qualche giocata nel primo tempo, non viene assecondato (dal 59': ci si aspettava qualcosa, è arrivato poco).: non pervenuto, fino alla girata vincente. Ma prima c'è il fallo di mano (dall'87': pochi minuti per incidere, in un finale confuso).ci si aspettava qualcosa di più da lui, di fatto non entra mai in partita.All.: dopo il gol, il Friburgo prende coraggio. Si vede l'organizzazione, si percepisce l'assenza di un risolutore.