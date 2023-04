Un'ipotesi reale, che va al di là dei risultati sul campo e che rischia di condizionare i conti dei bianconeri dei prossimi anni. Colpa della Superlega, per la quale è attesa per giugno la sentenza della Corte Ue (l'Avvocato generale Athanasios Rantos ha riconosciuto la possibilità di farsi una Superlega che però sarebbe incompatibile con la Champions League), progetto che la Juve, così come Barcellona e Real Madrid, non hanno minimamente abbandonato. Anzi, continuano ad alimentare in grande segreto. I bianconeri - scrive La Gazzetta dello Sport - stanno giocando col fuoco: quando Agnelli ha fatto l’intervista al Telegraph, insistendo con la Superlega, è squillato il telefono di Nyon.Per Nyon un segno di continuità totale con la gestione Agnelli.Il problema per la Juventus è che le porte delle coppe. L’Uefa indaga in parallelo con Figc e procura di Torino.Inoltre, se le cifre del bilancio fossero false, salterebbe l’accordo sul Fairplay. La sentenza Uefa sarà anche “politica”. Champions League out per una Juve ribelle, più comprensione per una Juve rientrata nel sistema. Ma non saranno accettati pentimenti successivi alla sentenza.