Il presidente della Uefa,ha preso parola dal palco del congresso annuale della Federcalcio Europea tracciando i progetti presenti e futuri dell'organismo che governa il mondo del pallone nel nostro continente. Inevitabile e immancabile“Il calcio europeo ha una storia unica di successo, è già globale a livello mondiale. Ci sono tentativi di creare nuovi modelli ma che andavano in conflitto con il modello europeo (la Superlega ndr.).ma solo guadagnato dentro e fuori dal campo"."Il calcio appartiene a chi ama questo magnifico gioco. Non dobbiamo dimenticarci che il nostro compito è di"Non entrerò nei dettagli del piano portato avanti dai tre club (Juve, Real Madrid e Barcellona ndr). Nello spazio di pochi mesi"Nessuno però credo sia più ingannato da questo progetto. Dobbiamo mettere fine al mito che la privatizzazione del calcio sia inevitabile"."Le leghe domestiche devono essere le fondamenta del calcio, sono la roccia su cui si basa il nostro modello. E sono grato ai governi dei Paesi europei che si sono schierati a favore del modello europeo"."Non dobbiamo dimenticarci che il calcio esisteva prima di noi ed esisterà dopo, ma finora che siamo qui dobbiamo fare tutto quello che è possibile per proteggere questo gioco. È il nostro obiettivo, abbiamo l’obbligo di farlo”.