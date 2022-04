Massimiliano Allegri era particolarmente agitato e arrabbiato nei minuti finali di Sassuolo-Juventus. Lo stesso tecnico bianconero ha spiegato il perché a DAZN: “Mancavano 30 secondi e in quei momenti lì devi capire che la partita è finita e non bisogna rimanere sopra la linea della palla. La vittoria di stasera è stata importante, non giocando una buona partita. La squadra ha fatto un passo in avanti, siamo a -1 dal Napoli e nessuno ci sperava. La sfida di domenica col Venezia sarà importante”.