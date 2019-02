Beppe Furino racconta ai microfoni de ilBiancoNero.com il 'suo' Giampiero Boniperti, a margine della presentazione del libro 'Boniperti', a cura del fotografo Salvatore Giglio, Nicola Calzaretta e Italo Cucci. Quanto c'è ancora del carisma di Boniperti in questa Juve? "Non credo molto, sono due modi di essere diversi", spiega l'ex capitano: "Però la maglia bianconera è sempre la stessa, la passione dei tifosi è la stessa, così come quella dei dirigenti. Due modi diversi: entrambi competitivi, entrambi importanti".