Daniele Rugani è sempre sul mercato. E la Juventus aspetta l'offerta giusta. Il centrale bianconero è destinato a lasciare la Vecchia Signora, alla ricerca di un piccolo tesoretto per affondare su Federico Chiesa: oltre a Douglas Costa, quindi, serve un altro addio e il 24 ex Empoli è il candidato principale a salutare. Chiuso da Bonucci, Chiellini, De Ligt, Demiral e Danilo, che sta facendo il terzo di destra, Rugani aspetta una chiamata. E gli interessamenti non mancano.



PREMIER E LIGA - All'estero c'è molto interesse per il classe '94 juventino: ​in principio c'è stato il Leeds, poi Newcastle e West Ham, ancora molto interessate e in grado di accontentare la Juventus almeno per quanto riguarda la formula. Sì, perché se, al momento, la richiesta di Paratici di 20 e passa milioni di euro fredda gli entusiasmi, i club britannici possono però garantire un trasferimento a titolo definitivo. Ciò che vuole la Juventus. Ciò che non può permettersi il Valencia.



PROBLEMA VALENCIA - Che è tornato a farsi vivo, con un nuovo sondaggio, ma sempre sulla base di un prestito con diritto di riscatto. La Juventus riflette, la formula non scalda, ma già oggi può essere una giornata importante per il futuro del centrale bianconero. Che alla Juve non ha trovato lo spazio che cercava. E ora può riprovarci lontano dall'Italia.