Gabriel Jesus per la Juventus? Come scrive la Gazzetta dello Sport, i bianconeri ne stanno parlando con gli intermediari, per un'operazione in prestito con riscatto a lungo termine: al City è in arrivo Kane, è esploso Foden e il brasiliano può cambiare aria. E ha già dato il suo gradimento alla Vecchia Signora. Tutto dipende dal futuro di Cristiano Ronaldo.