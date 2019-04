Aurora Galli è tra le colonne portanti della Juventus Women. Ha vinto due campionati consecutivi e domenica spera di centrare il double vincendo la Coppa Italia in finale contro la Fiorentina. Sarà una partita complicata, come capita sempre quando si sfidano bianconere e viola. La fiducia in casa Juve, però, è tanta, così come la voglia di centrare un altro obiettivo straordinario: “Di sicuro le viola saranno agguerrite come tutte le squadre contro la Juve - dichiara ai microfoni de IlBiancoNero.com -, daranno qualcosa in più ma molto dipenderà da noi. Siamo le campionesse d’Italia in carica da due anni, loro hanno la Champions ed arriveranno a Parma per vincerla perché ricordo che ci hanno già alzato una Supercoppa in faccia. Non voglio assolutamente rivedere quella scena, vorrei vedere il contrario”. L’obiettivo è migliorare di anno in anno: “Tra virgolette, nella stagione scorsa era un po’ tutto campato in aria c’era una società nuova e tutti si aspettano grandi risultati.. E quindi l’avvicinamento a questa partita è sentito, consapevoli del percorso che abbiamo fatto. Tutte vogliamo migliorare quello che abbiamo fatto l’anno scorso”.