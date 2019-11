Il capitano della Juve Sara Gama ha palrato dopo il pareggio contro il Milan: "​Quando prendi gol su palla inattiva, a partire dal fallo un po' così, ti perdi la marcatura... succede. E' un peccato, volevamo regalare questa vittoria. Era a un soffio, volevamo regalarla ai tifosi: loro sono per un tifo pulito e a noi piacciono, meritavano questa vittoria. Ho detto tutto".



ALTRE PARTITE - "La squadra sta bene, giocare in queste condizioni non esalta le qualità tecniche. Ci auguriamo di trovare condizioni migliori, ma siamo lì, recuperiamo e pensiamo alle prossime due partite, e poi ancora".