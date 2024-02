Juve, game over per lo scudetto: crolla la quota dell'Inter, per i bookie titolo già ai nerazzurri

Non c'è più una lotta scudetto, almeno secondo i bookmaker. La sconfitta della Juventus in casa con l'Udinese ha lasciato immutato il distacco di sette punti dall'Inter capolista, con una differenza non da poco: i nerazzurri devono ancora recuperare la partita contro l'Atalanta. Così la quota per la "remuntada" di Allegri è fissata a 11, mentre è schizzata addirittura a 20. Tutto fatto, invece, per i nerazzurri, che hanno preso il largo e per i quotisti ormai sono a un passo dallo scudetto, offerto a 1,02.