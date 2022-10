Il difensore della Juve Federico Gatti è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria dei bianconeri al Via del Mare, contro il Lecce: "Sono tre punti fondamentali, è bellissimo soffrire. Siamo stati squadra e l'abbiamo portata a casa"



FAGIOLI - "Sono contentissimo per lui, se lo merita e lavora sodo in settimana. Abbiamo vinto una gara importante grazie al gruppo".



GRUPPO - "La cosa che conta di più, dobbiamo sempre lottare fino all'ultimo secondo. Oggi l'abbiamo fatto e abbiamo vinto, i conti si faranno a fine stagione".



GIOVANI - "Tutti devono trascinare questa squadra, anche chi ha 35 anni".