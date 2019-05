S'infittisce sempre di più il giallo sul futuro di Matthijs de Ligt, difensore classe '99 dell'Ajax. Come svela Tuttosport, infatti, c'è stato un freno alla trattativa col Barcellona: Mino Raiola, agente del ragazzo, ha chiesto per il suo assistito uno stipendio di oltre 7 milioni di euro a stagione, che però il club blaugrana non vuole pagare. Si è allora inserito il Manchester United, disposto a offrire a de Ligt addirittura 14 milioni a stagione. In tutto questo, la Juventus è spettatrice interessata: la speranza è di poter ancora dire la sua per l'enfant prodige olandese.