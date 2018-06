E' atteso oggi un nuovo incontro tra Juventus e Genoa per arrivare al trasferimento di Mattia Perin in bianconero. La volontà del giocatore sembra ormai chiara e va soltanto ridotta la distanza tra la richiesta di Preziosi (20 milioni) e i 12/13 che la Juventus avrebbe per il momento messo sul tavolo. Si ragionerà sempre di possibili contropartite tecniche che la Juve può inserire nell'affare, ma il Genoa pare abbia già scelto il sostituto: secondo La Stampa si tratta di Federico Marchetti, svincolato dalla Lazio e spesso associato anche alla Juve come possibile vice Szczesny.