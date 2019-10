Juventus-Genoa è (anche) la partita del Cuti Christian Romero. Il difensore argentino vuole mettersi in mostra contro la squadra che ha preso il suo cartellino lasciandolo in prestito in rossoblù per crescere e trovare continuità. Romero è pronto a dimostrare tutte le sue qualità per convincere Paratici e la Juve a puntare su di lui per il futuro.