che nelle scorse settimane è stato protagonista di ragionamenti approfonditi sull'asse Torino-Genova.come previsto per continuare a crescere alla corte di Davide Ballardini. Se poi in rossoblù per vari motivi non dovesse trovare lo spazio sperato, i rapporti tra club sono tali che individuare una nuova soluzione non dovrebbe essere un problema, resta in ogni caso un passaggio eventuale e successivo.Di Rovella in ogni caso si è discusso. La Juve ci ha pensato davvero a riportarlo subito alla base, anche soltanto per farlo valutare da vicino da Maxin questa fase iniziale di stagione che vedrà la rosa ridotta ai minimi termini rispondere presente al raduno del 14 luglio, d'altronde Europeo e Copa America sono ancora in corso. Non si sono mai scaldate invece le ipotesi relative a un'immediata cessione di Rovella, un po' per scelta tecnica, molto perché la valutazione definita nell'operazione di gennaio (18 milioni più 20 di bonus) ha reso sostanzialmente impossibile l'inserimento del centrocampista in altre trattative.a meno che non arrivi un'offerta ritenuta congrua (circa 10 milioni) nonostante il contratto (pesante) in scadenza, il Genoa dopo Vicario punta anche Sepe come alternativa.: conteso sempre più pure dall'Atalanta, l'esterno sinistro resta un obiettivo del Genoa.