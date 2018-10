Il caso vuole che i due favoriti per il titolo di re del gol si affrontino proprio domani a Torino. Juventus-Genoa sarà dunque il palcoscenico della sfida tra Cristiano Ronaldo e Krzysztof Piatek. Il portoghese (4 gol in campionato) è il pretendente numero uno a 2,75, il suo rivale polacco, leader in classifica con 9 gol, insegue a 4,00. Le distanze si allargano nelle giocate sui marcatori della gara di domani: CR7 in rete è dato 1,50 su Snai, Piatek vale 4,00. Uno scarto dovuto al netto vantaggio concesso alla Juve nel pronostico: i bianconeri (che contro il Grifone hanno vinto le ultime quattro) sono a 1,20, il pareggio è a 6,75, mentre pagherebbe 14 il blitz genoano allo Stadium.