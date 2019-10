La carriera, fin qui sfortunatissima, di Marko Pjaca potrebbe ricominciare a gennaio.



Il centrocampista croato della Juve è attualmente alle prese con la riabilitazione da l'ennesima operazione chirurgica e conta di rientrare in campo con l'arrivo del nuovo anno. Difficile, per non dire impossibile, che tuttavia il talento balcanico possa trovare spazio nell'organico di Maurizio Sarri. Più probabile per lui l'ipotesi di un altro prestito, dopo quelli maturati negli anni scorsi prima allo Schalke e poi alla Fiorentina.



Molte del resto le squadre disponibili ad accoglierlo in rosa. Tra queste, secondo quanto scrive Calcioweb.eu, ci sarebbero Bologna, Cagliari, Genoa e Sampdoria. Tutte società già interessate a Pjaca in passato.