Il Genoa sistema il centrocampo con Radovanovic (Chievo), operazione da 4 milioni più bonus e prova a beffare la Sampdoria per Depaoli inserendo il laterale nell’affare col Chievo (Campedelli però fa muro). Giro contrario può fare Romulo.



Si tratta con Lerager ma il Bordeaux deve trovare prima il sostituto. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, si lavora per Sagnan, difensore ‘99, del Lens in sinergia con la Juve. I giovani Ianis Hagi e Baluta resteranno fino a luglio al Vitorul, come Zennaro del Venezia e Basit dell’Arezzo. In uscita Lisandro Lopez (Boca). Il Chievo per la mediana affonda per Diousse (Saint Etienne), manca solo l’ufficialità per Schelotto (Brighton).