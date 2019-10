Tanta, tantissima fatica per la Juve, che batte il Genoa al 95' grazie ad un rigore di Ronaldo. I bianconeri partono forte, ma il Genoa - rivitalizzato dalla cura Thiago Motta - è ben messo in campo e rende difficile la vita ai bianconeri. Al 36' vantaggio bianconeri con Bonucci, bravo a sfruttare un'uscita tutt'altro che perfetta di Radu. Poco dopo, però, Alex Sandro commette un errore in uscita: Kouamé ne approfitta e dal limite fa 1-1.



DECIDE CR7 - Nella ripresa i bianconeri fanno fatica a pungere. Il Grifone perde Cassata per espulsione, Sarri inserisce Ramsey e Rabiot, ma Dybala e Ronaldo sbattono ancora contro Radu. All'87' viene ristabilita la parità per il rosso a Rabiot. Poco dopo, Sanabria stende Ronaldo in area, Giua indica il dischetto e il portoghese non sbaglia. Al termine di una gara sofferta, i bianconeri scavalcano l'Inter e tornano primi in classifica.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Juventus: Buffon; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo.



Genoa: Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Ankersen; Schone, Cassata; Pandev, Agudelo, Kouamè; Pinamonti.