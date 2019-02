Juventus e Genoa torneranno presto a parlare di Cristian Romero, difensore argentino pronto a trasferirsi in bianconero. Ma non solo: secondo Il Secolo XIX, in vista della prossima estate si riaprirà anche la pista per il trasferimento in Liguria di Marko Pjaca, già corteggiato dal club di Preziosi a gennaio.