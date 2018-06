Incontro tra Juventus e Genoa per parlare di Alberto, attaccante classe 1996 di proprietà del club bianconero che nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Perugia. Secondo Sky Sport, nelle scorse ore c’è stato un summit e il calciatore è vicino al passaggio in rossoblù per una cifra intorno ai. Un altro affare sull'asse Torino-Genova dopo il trasferimento in bianconero di Mattia Perin.