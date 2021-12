Caccia aperta a un centrocampista, questa una delle priorità per il mercato invernale dellache continua a valutare i vari profili sul taccuino di Cherubini e le loro situazioni.: secondo quanto appreso da Calciomercato.com,per parlare del giovane centrocampista, il club torinese sta valutando concretamente di anticipare di sei mesi l'arrivo alla Continassa del giocatore e studia il piano per convincere il Grifone.- Gli accordi firmati con il Genoa prevedono che Rovella resti in prestito in Liguria fino al termine della stagione, ma la Juve ha esigenza di rinnovare un reparto che finora non sta convincendo e anticipare l'arrivo del talento dell'under 21 sarebbe una soluzione low cost che permetterebbe di riservarsi anche una parte del budget per l'attacco. Per convincere i rossoblù a lasciar partire subito Rovella, i bianconeri potrebbero mettere sul piattoda girare subito agli ordini di Shevchenko, o anche qualcuno che sta brillando lontano dalla Continassa:, che sta brillando a Vicenza ed è pronto per tentare il salto in Serie A. Il classe 2001 piace al Genoa e alla, che ha avviato i discorsi con la Juve come possibile soluzione per il caso, per quello che potrebbe svilupparsi in un derby della Lanterna sul mercato.- Giorni caldi per Rovella quindi, ma il classe 2001 non è l'unico nome sul quale i bianconeri stanno lavorando, anche perché nelle idee di Allegri serve un giocatore già pronto per giocare su palcoscenici prestigiosi e delicati come quelli della Champions League, pensando agli ottavi con il Villarreal.restano in questo senso i preferiti, contra le potenziali alternative. Attenzione poi a: è in scadenza con l'Ajax nel 2023 (gli olandesi trattano il rinnovo) e il suo nome è emerso nell'incontro a cena tra, agente del giocatore.