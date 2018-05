Il mercato della Juventus dipenderà anche da chi lascerà Torino in estate. I bianconeri sono pronti a rinforzare la squadra ma, come sempre, la società non farà barricate nel caso in cui qualcuno decida di lasciare i colori bianconeri in estate. "Chi non ha stimoli è giusto che parta", ha detto ieri Allegri in conferenza. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport due di quelli che seguiranno il consiglio del tecnico livornese sono Mandzukic e Khedira le cui partenze sono già state messe in conto dalla Juventus. Da valutare, poi, il futuro di Alex Sandro soprattutto alla luce del ko di Spinazzola.