Come riportato da Sky Sport, può arrivare già stasera l'annuncio del nuovo allenatore in casa Juventus. Dopo l'esonero di Sarri, si attende il nome del tecnico bianconero che guiderà la rosa nella prossima stagione. In lizza per la panchina ci sono Simone Inzaghi, Mauricio Pochettino, Andrea Pirlo e Zinedine Zidane, vero sogno di Andrea Agnelli.