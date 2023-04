Nel momento più importante della stagione in casa Juventus stanno mancando lucidità e coesione. E alla prima conferenza stampa stagionale davvero carica di polemiche portata a termine ieri da Massimiliano Allegri si è sommata in serata l'esclusione alquanto sospetta dall'elenco dei convocati anche di Angel Di Maria. L'attaccante argentino, ufficialmente, non è partito per Bologna (calcio d'inizio stasera alle 20.45 al Dall'Ara) per un problema alla caviglia, ma sotto potrebbe esserci l'ennesimo caso interno di questa annata.



INFORTUNIO VERO? - Il Fideo, come riporta Tuttosport, ha infatti accusato questa "leggera distorsione alla caviglia" poco prima della partitella finale interna nell'allenamento di rifinitura della squadra e ha scelto di fermarsi e non farsi convocare. Un'autoesclusione che però è arrivata nel momento stesso in cui Allegri gli aveva fatto capire che non sarebbe partito titolare nella gara di Bologna consegnandogli la pettorina delle riserve.



POLEMICA E TENSIONE - Una scelta che l'allenatore non ha gradito, soprattutto per le tempistiche con cui gli è stata comunicata e che aumenta la tensione interna a uno spogliatoio che nel momento di grande delusione, quella del -15, ha saputo compattarsi e che invece ora, con quel +15 riottenuto e da difendere, non riesce a trovare una linea comune. E questa sera col Bologna "mangia-grandi" di Thiago Motta, Allegri manderà in campo addirittura la 100esima formazione diversa consecutiva.