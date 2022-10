Bufera Juve. La sconfitta contro il Maccabi in Champions ha scatenato la rabbia dei tifosi, Agnelli ha parlato di vergogna e Allegri ha portato tutti in ritiro. Momento delicato, forse uno dei più difficili per Max. La società fa scudo e continua a confermare la fiducia all'allenatore, lui non pensa alle dimissioni e lavora per raddrizzare la rotta. A due giorni dal derby col Torino tutta la Juve sa che ora non si può più sbagliare: per andare avanti in Champions serve quasi un miracolo, ma in campionato è ancora tutto aperto e bisogna recuperare terreno.



LA REAZIONE DEI GIOCATORI - Nello spogliatoio però non tutti sono d'accordo con la scelta del club e di Allegri di fare questo mini-ritiro. La squadra ha accettato questa decisione storcendo il naso ma i vertici sono stati categorici, la massima concessione è stata quella di salutare le famiglie dopo il rientro dall'Israele. Il presidente Agnelli ha messo tutti in discussioni, non si salva nessuno. E chi verrà giudicato non da Juve sarà fatto da parte.



GLI INFORTUNATI - Gli unici giocatori che sono esonerati a partecipare al ritiro sono gli infortunati da Aké a Kaio Jorge, passando per De Sciglio, Pogba, Chiesa e Di Maria. La loro presenza è a discrezione degli stessi calciatori. Per il resto della squadra non c'è margine di trattativa, non si esce dalla Continassa. L'obiettivo è ricompattare il gruppo e ritrovare quella concentrazione che sembra ormai persa. C'è un derby alle porte, la Juve non può più sbagliare.