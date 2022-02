Giornata di visite mediche al JMedical di Torino dove la Juventus ha in programma i controlli per i giocatori che non sono al meglio e sono usciti malconci dal derby pareggiato contro il Torino. Il primo ad arrivare è stato il già indisponibile Leonardo Bonucci per una visita di controllo. Ma sono attesi in giornata anche Rugani e Dybala.È già terminata la visita di controllo di Bonucci. Il difensore italiano si è presentato all'esterno della struttura medica e si è intrattenuto per un siparietto con i tifosi proprio sul compagno Dybala: "Siete tutte per Dybala, ma tanto oggi non viene" ha scherzato. Eccolo nel video del nostro inviato Cristiano Corbo.L'attesa più grande, soprattutto in vista della sfida contro il Villarreal è però per. Il primo si è fermato nel corso del secondo tempo per un indurimento al flessore dopo un tiro. Il secondo, invece, ha dovuto dare forfait nel riscaldamento prepartita costringendo Allegri a schierareda centrale adattato.