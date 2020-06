Giornata negativa in Borsa per il titolo Juventus, che registra una perdita di 1,26%. Uno stop che segue alla buona chiusura di ieri, quando il club bianconero aveva guadagnato l’1,32% a Piazza Affari.



Più in generale, le performance della Juve in Borsa sono in crescita rispetto ad un mese fa (+10%), mentre è in calo negli ultimi sei mesi (-26,31%) e rispetto a un anno fa (-29.98%).