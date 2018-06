La trattativa per avere Cancelo è ben avviata con il Valencia, anche se la Juve non valuta il terzino portoghese 40 milioni, mentre è previsto un nuovo contatto con il Manchester United per ingaggiare Darmian che ha già detto sì alla Juve. Come riporta La Stampa, saranno giorni intensi per la ricerca di un terzino destro, con un occhio al Mondiale e l’altro al mercato.