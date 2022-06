Una lunga attesa che sta iniziando a indispettire lanon ha ancora dato una risposta concreta al club bianconero rispetto all’ultima offerta presentata. Se non si può parlare proprio di ultimatum almeno ci si avviciniamo. Perché è vero che Massimiliano Allegri vuole il Fideo a tutti costi ma non si può correre il rischio di rimanere con il cerino in mano. Federico Cherubini sta battendo diverse piste alternative con un preferito chiaro:. Questione di stimoli e desiderio di mettersi alla prova in una realtà più competitiva, uscendo da quella zona di comfort che lo aveva portato a rifiutare delle proposte in passato. Scherzi del destino, una di questa era stata proprio della Juventus. Che ora vuole coronare un lungo inseguimento. Priorità a Di Maria, ma il tempo stringe e avanza la candidatura dell’esterno campione d’Europa con l’Italia.