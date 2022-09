Giovani in vetrina. In casa Juve è il momento per Soulé, Miretti e Fagioli di presentarsi, simboli del frutto del progetto Under 23 (oggi Next Gen).



ARRIVABENE - Apre le danze l'ad Maurizio Arrivabene: "Progetto fortemente voluto da Federico Cherubini quello dell'unser 23 e che oggi porta i suoi frutti. Poi sviluppato da quello che si sente un po' il padre putativo di Fagioli che è Milani, Scaglia e Manna. Ringrazio tutti loro, se questi ragazzi sono in prima squadra è grazie anche al loro lavoro e al fatto che abbiano creduto in questo progetto del settore giovanile"



CHERUBINI - "Questa presentazione rappresenta per noi un motivo d'orgoglio. Da anni si parla del fatto che il percorso formativo italiano non riusciva a portare giocatori in prima squadra. Noi abbiamo provato ad approcciare il tema sotto due aspetti, investendo su strutture, allenatori e metodologie. L'altro tema è quello del percorso dal campionato Primavera al mondo delle prime squadre, abbiamo quindi iniziato un percorso molto virtuoso in Lega Pro, che ci ha accolto tra mille difficoltà con grande scetticismo, abbiamo obiettivi sportivi e soprattutto di formazione dei calciatori per mercato e prima squadra. Questo è il primo giorno che ci vede raccogliere i frutti di questo risultato, ora abbiamo cambiato anche il format dell'U23 che è diventato Next Gen"