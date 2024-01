Juve, Giuntoli conferma Djalò: 'Siamo ai dettagli, chiudiamo nei prossimi giorni'

Redazione CM

Cristiano Giuntoli, Football Director della Juventus, è intervenuto a Dazn prima della sfida con il Sassuolo, valida per la prima giornata di ritorno di Serie A: "Abbiamo fatto un grandissimo girone d'andata, 46 punti in 19 gare era impensabile all'inizio. Bisogna fare i complimenti a mister, staff e ragazzi: hanno fatto un lavoro straordinario, c'è da continuare".



DJALO' - "Siamo ai dettagli, dobbiamo chiudere nei prossimi giorni. Vediamo, sarà un giocatore della Juventus".



COLPO A CENTROCAMPO E FUTURO KEAN - "In questo momento rimaniamo così, abbiamo deciso di chiudere il mercato perché abbiamo pensato di dare fiducia ai ragazzi. E' una partita delicata con il Sassuolo vista l'andata, c'è senso di rivalsa. Vogliamo staccare il quinto posto perché quello è il nostro obiettivo".