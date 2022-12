Stop, rewind. La Juventus riavvolge il nastro e riparte da zero. Un reset in tutto dalla testa ai piedi per tornare protagonista in Italia e in Europa.. Tra le figure che potrebbero lasciare Torino c'è anche quella di Federico Cherubini, al posto del quale potrebbe arrivare un nuovo profilo da pescare sul mercato.- Il nome che piace di più alla dirigenza è quello di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli col quale c'era già stato qualche contatto un anno fa dopo la separazione con Paratici.: il capolavoro è Kvaratkshelia preso a 10 milioni, ma sono da applausi anche le operazioni Raspadori, Simeone e Kim, già nel mirino delle big europee.- Giuntoli è l'uomo delle rivoluzioni. Appena arrivato a Carpi ha fatto fuori 12/13 giocatori: era il 2009, in sei anni ha portato la squadra dalla Serie D alla A. Ha fatto sessioni di mercato con budget da 5 milioni di euro - spendendoli neanche tutti - controlla a tappeto ogni categoria senza pregiudizi, perché l'occasione di mercato si nasconde ovunque.Dopo il debutto in Nazionale vale già qualche milione di euro, ma Giuntoli lo prese per 60mila euro dal Gozzano. Potremmo andare avanti all'infinito, perché anche con le cessioni non se la cava per niente male. Ne citiamo una: Gnahoré. Chi? In pochi se lo ricordano: preso dalla Carrarese, l'ha rivenduto a un milione e mezzo senza aver mai fatto una partita col Napoli.- Giuntoli il campo l'ha vissuto anche in pantaloncini e scarpini. Ex difensore centrale, ha giocato tra Serie C e D ma c'è un episodio ai tempi degli Allievi che ancora si ricorda.. Lui però aveva già le idee chiare: "Cristiano, sono sicuro che arriverò in alto. Ce la farò". Quel ragazzino si chiamava Christian Vieri, e dopo qualche mese di panchina iniziò a segnare senza mai più fermarsi. Il Giuntoli giocatore si può racchiude in questo episodio, ma da direttore sportivo è già entrato nella storia del Napoli. E ora è in pole per andare alla Juve.