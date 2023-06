Si potrebbe interpretare così il pensiero di Cristiano, ds delcon la chiara volontà di provare una nuova esperienza a Torino. L’ex Carpi ha un contrattocon i neo campioni d’Italia, motivo per cuiAl presidente dell’accordo che il suo direttore ha con i bianconeri - i primi contatti risalgono addirittura al dicembre 2022 - interessa poco. Si è creata di fatti una situazione diin cui a rimetterci per ora sono un po’ tutti.- La Juve procede a rilento sul mercato e ha dovuto promuovere la soluzione interna, Giuntoli vive dae non ha praticamente più potere decisione nel club (ha scoperto disui social), dopo essersene tirato fuori, e il Napoli continua a barra dritta ma è di certoCome sbloccarla? Ci sta provando lo stesso Giuntoli. Gli incontri col numero uno di Filmauro ci sono stati, vari, ma con lo stesso risultato: unLa Juve dal canto suo non ha intenzione di pagare alcunaper liberarlo, sta al ds trovare una chiave giusta che accontenti tutti.- E, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere stata trovata. Una sorta di offerta economica per ottenere lacon il Napoli entro il 30 giugno, una serie di rinunce economiche. Tra normalie lodell’ultimo anno di contratto,. La palla ripassa dunque nel campo di Dela, mentre la terza ipotesi, quella dellaa fine agosto, a mercato concluso, resta confinata sullo sfondo.