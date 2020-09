La Juventus prenderà due attaccanti per la nuova stagione, uno a titolo definitivo e uno in prestito. Lo riporta Sky Sport: per il ruolo di titolare i nomi in ballo sono i soliti noti, Suarez, Dzeko e Giroud; per quanto riguarda quello a titolo temporaneo, il preferito è Moise Kean. Già richiesto all'Everton, i Toffees hanno detto no ai bianconeri per la cessione in prestito. Ma i bianconeri insistono.