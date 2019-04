Miralem Pjanic compie oggi 29 anni. La Juventus, di cui è il faro a centrocampo, gli dedica i propri migliori auguri tramite un comunicato ufficiale:



"Compleanno in trasferta per Miralem Pjanic.



Il centrocampista bianconero spegne infatti oggi 29 candeline in Sardegna, dove la Juve è attesa in serata per la sfida contro il Cagliari.



Un compleanno di lavoro, dunque, per un giocatore che fin dal suo arrivo, nel 2016, si è fatto amare non soltanto per le sue doti in campo, che spaziano dalla visione di gioco alla bellezza del gesto tecnico con la palla, ma anche per la sua dedizione, il suo impegno, la sua educazione.



Siamo sicuri che i nostri auguri gli arriveranno forti, anche se, come i suoi compagni, sarà concentrato per la prossima gara.



Buon compleanno, campione!"