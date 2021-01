Con un bellissimo messaggio pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha fatto gli auguri a Gigi Bufffon:



“Perché alla fine, basterebbe questo dato per spiegare tutto.



A poche ore dal suo compleanno numero 43, Gianluigi Buffon ha difeso (benissimo) la porta della Juve contro la SPAL in Coppa Italia. E si badi bene, come sapete non è certo la sua unica presenza in questa stagione.



Quando un uomo che ha scritto la storia del calcio, della Juve e del suo ruolo, che ha vinto tutto, che si è tolto soddisfazioni che in pochi saranno capaci in futuro di eguagliare, ha ancora la grinta, la voglia, la condizione, la concentrazione, la classe per regalarci ancora emozioni e grandi giocate, allora gli schemi “normali” saltano.



Perché quello che hai davanti non è solo un campione, e forse anche “Leggenda” diventa un termine riduttivo. Quello che hai davanti è un simbolo, infinito. Di tutto il nostro sport.



Allora buon compleanno Gigi, da parte di tutti.



Anche se il regalo continui a farlo tu a noi”.