. E' questo il peso dei giocatori in uscita dalla Juve sul bilancio bianconero: coloro che negli ultimi giorni sono stati definiti esuberi costituiscono un pezzo importante di ciò che la Juve è stata sul campo, ma anche un peso sui conti del club. ​Tesoretto o zavorra, si chiede la Gazzetta dello Sport, che nella sua analisi fa il punto suiLe cessioni, ormai si sa, sono il punto forte di questo finale di mercato, con la Juve che cerca acquirenti per i propri campioni, al fine di far rifiatare il quadro generale del bilancio. Un'impresa non così semplice.