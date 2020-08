Sami Khedira e Gonzalo Higuain, due dei casi più spinosi in casa Juventus. Il club bianconero vuole liberarsi degli ingaggi dei due calciatori, che non rientrano nei piani di Andrea Pirlo. Come scrive la Repubblica nella sua edizione di Torino, se si considerano i due giocatori più Maurizio Sarri, il monte ingaggi degli esuberi è di 20 milioni di euro.